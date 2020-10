Covid Terni, salgono a 13 gli anziani positivi al centro ‘Le Grazie’

Cresce ancora il numero di anziani positivi al Covid-19 all’interno del polo geriatrico ‘Le Grazie’ di Terni. Dopo i primi 7 casi, la Usl Umbria 2 ha infatti comunicato ulteriori 6 contagi fra gli ospiti della struttura che portano a 13 il totale. Precedentemente 4 Oss erano risultate affette da coronavirus.

Di seguito la comunicazione dell’azienda sanitaria: «Nonostante l’adozione di rigide misure di prevenzione, è purtroppo salito a 13 il numero dei soggetti positivi al Covid-19 tra i pazienti del polo geriatrico ‘Le Grazie’ di Terni. La ricognizione condotta dai sanitari del distretto di Terni, dopo i primi 7 casi di positività, ha accertato la presenza di altri 6 anziani contagiati nella struttura. Nella giornata di domani (giovedì 29 ottobre, ndR) verrà effettuato il secondo ed ultimo tampone rinofaringeo al personale medico, infermieristico e agli operatori sociosanitari in servizio. Nei giorni scorsi sono risultate positive 4 operatrici socio sanitaruie che si trovano attualmente in isolamento domiciliare contumaciale».

«Al momento quadro clinico non problematico»

«Al momento – prosegue la Usl Umbria 2 – nessun operatore manifesta sintomi. Sul posto, per prestare le cure del caso ai pazienti, monitorare le loro condizioni di salute ed il decorso dell’infezione, le Usca della Usl. È previsto inoltre il sopralluogo nella Rsa del responsabile del servizio di malattie infettive dell’azienda ospedaliera di Terni, dottor Michele Palumbo. Al momento il quadro clinico dei pazienti non presenta criticità e continuano ad essere in atto tutte le misure di isolamento e di sicurezza per il contenimento del contagio».