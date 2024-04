Terni, il ‘Dragon racing team’ trionfa nella seconda prova del campionato motocross

Soddisfazione in terra perugina per il ‘Dragon racing team’ nello scorso weekend. Il team di Terni ha trionfato nel circuito di Marsciano in occasione della seconda prova del campionato umbro di motocross: in particolar modo gioia per Nico Gigli, al top nella categoria degli agonisti. Sul podio anche Riccardo Bongarzone (3° posto nell’intermedia), Riccardo Bussoletti (2°, hobby) e Diego Pileri (3°, hobby). Problemi fisici per Stefano Spina. Prosegue dunque la crescita personale e professionale dei piloti del gruppo.

