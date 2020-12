Umbria, programma operativo anti Covid – Leggi

«In seguito all’ulteriore ripresa progressiva delle attività nella fase 3, la Regione ha operato per definire le misure di prevenzione e compartimentazione necessarie a minimizzare e ridurre la diffusione e la circolazione virale contestualmente al pieno riavvio delle attività anche per abbattere le liste di attesa. Il forte peggioramento dell’epidemia nel periodo ottobre-novembre ha però indotto una nuova completa riorganizzazione delle strutture sanitarie e l’attivazione di tutte le misure necessarie non solo a gestire l’emergenza ma anche a garantire, pur se in maniera limitata, l’attività di carattere ordinario già compromessa dalla prima fase pandemica». È uno dei passaggi che si legge nella delibera – l’ultima pre Natale, si è tenuta mercoledì 23 – dell’esecutivo Tesei per l’approvazione del programma operativo Covid: si tratta di un documento da 87 pagine che riepiloga la gestione dell’emergenza epidemiologica sul territorio da inviare al ministero dell’economia e delle finanze e al ministero della Salute.

Lo scopo

L’obiettivo è fornire ai ministeri – lo impone il decreto ‘Cura Italia’ di marzo – un quadro generale dell’andamento operativo ed economico del sistema sanitario regionale. La Regione aveva già predisposto il pinao operativo con le azioni svolte ed i vari provvedimenti adottati nel corso del 2020: gli invii precedente risalgono al 9 settembre e al 4 dicembre. Ora c’è il nuovo aggiornamento.