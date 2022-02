Covid Umbria: «Morti altri due non vaccinati. Ciò deve far riflettere»

«La vaccinazione rimane il pilastro fondamentale di difesa contro il Covid. Purtroppo gli ospedalizzati e i deceduti sono prevalentemente soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale con la terza dose, o non vaccinati. Anche oggi (mercoledì 23 febbraio, ndR) i due decessi registrati sono di altrettante donne over 80, entrambe non vaccinate. Questo dato dovrebbe far riflettere coloro che ancora non sono convinti». Ad affermarlo, in una nota, è il commissario per l’emergenza Covid in Umbria, Massimo D’Angelo, che annuncia l’imminente arrivo di dosi del nuovo vaccino Novavax in Umbria: «Sono 14 mila le dosi assegnate alla nostra regione. Stiamo predisponendo affinché nei vari distretti il vaccino possa essere somministrato a partire dai primi giorni di marzo».

