Covid Umbria, nuovi casi: 58% non vaccinati

Sono 5 su 8 (62,5%) i pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva per Covid in Umbria non vaccinati. Lo ha reso noto giovedì la Regione Umbria nel consueto aggiornamento del nucleo epidemiologico regionale: 1 di loro ha ricevuto una sola dose, i restanti 2 sono over 55 e hanno completato il ciclo vaccinale.

Terapia ordinaria



I soggetti ricoverati in terapia ordinaria alla giornata odierna sono 54. In questo caso 28 sono vaccinati con ciclo completo (in maggior misura sono persone con più di 60 anni), 5 hanno ricevuto una dose ed i restanti 21 non sono vaccinati: «I dati dimostrano – sottolinea la Regione – che in terapia intensiva sono presenti per la maggior parte soggetti non vaccinati con ciclo completo (6 su 8) mentre in area medica, pur essendovi 28 soggetti su 54 vaccinati con ciclo completo, la maggioranza di questi sono over 60 che presentano una sintomatologia relativamente lieve, a cui il vaccino ha garantito una protezione tale da evitare il ricorso alla terapia intensiva».

