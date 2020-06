Covid, zero nuovi casi. Gli attuali sono 25

Nessun nuovo caso di Covid-19 su 1.076 tamponi effettuati (totale 84.511) nelle ultime 24 ore. L’aggiornamento della Regione Umbria è alle ore 14.36 di mercoledì 17 giugno. Restano così 1.437 i casi riscontrati dall’inizio dell’emergenza, numero che comprende guarigioni e decessi.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Positivi attuali

Gli attuali positivi sul territorio regionale scendono di una unità (25) in ragione dell’ulteriore guarigione riscontrata, che porta a 1.335 il totale dall’inizio dell’emergenza. La guarigione riguarda il territorio comunale di Panicale che ora è di nuovo ‘Covid free’.

Ricoveri

Fermi a 9 pazienti i ricoveri di persone positive in Umbria: uno in meno a Pantalla (2), uno in più a Perugia (3, di cui 2 in terapia intensiva) e nessuna variazione (4) a Terni.

Isolamenti domiciliari

I decessi sono fermi a 77. Scendono di sei unità (da 234 a 228) le persone in isolamento domiciliare.