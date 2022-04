Città della Pieve torna protagonista del mondo cinematografico. Il borgo umbro, in passato al centro di riprese per la fiction Rai ‘Carabinieri’, questa volta è stata scelta da Michele Placido per le riprese del cortometraggio ‘Presto sarà domani’. I cittadini in questi giorni hanno potuto incontrare per le vie del borgo attori famosi come Carolina Crescentini, Riccardo Scamarcio e Pierfrancesco Favino e scattare con loro alcune foto ricordo.

Condividi questo articolo su