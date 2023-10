CRI Avigliano celebra i nonni insieme ai bambini: è festa

LE FOTO

Croce Rossa Italiana in campo ad Avigliano Umbro, insieme ai bambini delle scuole dell’infanzia del comprensorio di Montecastrilli e ai centri per anziani del territorio, per celebrare degnamente la ‘Festa dei nonni’. Nel weekend questa collaborazione ha permesso di allietare, con tanto di musica, le giornate degli ospiti delle strutture. «I nonni – scrive la CRI di Avigliano – sono da sempre figure di riferimento nella crescita e nell’educazione dei bambini, hanno un ruolo fondamentale nelle famiglie, contribuiscono al dialogo favorendo le relazioni intergenerazionali, sostengono nei momenti di difficoltà e dispensano consigli. Il loro prezioso aiuto è importantissimo anche nelle associazioni di volontariato».