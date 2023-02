Cuffie in testa e si parte: 5 chilometri lungo la ‘greenway’ del Nera a suon di musica

Una camminata sportiva di circa 5 chilometri a ritmo di musica, su un tratto della ‘greenway umbra’ – lungo le spnde del fiume Nera – che collega la Cascata delle Marmore a Collestatte Piano. L’iniziativa, organizzata da InFitness – Sport all’Aperto Terni, si terrà sabato 18 febbraio a partire dalle ore 14.30 con ritrovo presso il ristorante ‘Il Pavone d’Oro’. «Passeremo sotto un arco scolpito nella roccia – spiegano gli organizzatori -, costeggeremo dei ruscelli naturali del fiume Nera, faremo una lezione di zumba in mezzo al verde con da un lato le montagne e dall’altro un piccolo paese arroccato, quasi al tramonto concluderemo con una bellissima e suggestiva lezione di stretching». A fine evento verrà offerta dagli sponsor una piccola merenda con degli ottimi prodotti del territorio. Per info e iscrizioni (aperte fino all’11 febbraio) è possibile contattare il numero 339.5956767. Il prezzo è di 12 euro per gli adulti e 8 per i bambini, assicurazione compresa.

