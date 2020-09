Cultura e cucina a braccetto con ‘L’ultimo vagone’

Domenica 27 settembre a Terni, presso il ristorante ‘Il Ritrovo’, Maria Grazia Mantovani – scrittrice viterbese – ha presentato il suo secondo romanzo breve ‘L’ultimo vagone’. La cultura libraria e quella gastronomica si sono incontrate in un progetto virtuoso, pensato e organizzato da Silvana Manni che ha voluto far incontrare gruppi e persone che altrimenti non si sarebbero conosciuti, pur vivendo nella stessa città.

L’idea

Con l’occasione, Marco Boccolini ha preparato un menù con piatti e vini dedicati all’evento. Il racconto di un libro poi un brindisi, che unisce tutte le persone, e del buon cibo che permette anche di continuare la serata in modo piacevole per discutere, parlare e approfondire le tematiche del romanzo, lo stile e le capacità della scrittrice. Un abbinamento vincente, quello fra libro e ristorazione, da replicare con successo anche in futuro.