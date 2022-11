Da Bagheria, in Sicilia, ad Assisi con Gandalf: il pellegrinaggio di pace di Antonino

Un viaggio con un carretto trainato dal suo amato cavallo, Gandalf. Già questo è particolare. Se poi si pensa che il luogo di partenza è Bagheria, territorio comunale della città metropolitana di Palermo, e l’arrivo ad Assisi è ancora più interessante la storia: protagonista dell’iniziativa, raccontata dai media siciliani, è Antonino Buttitta, un isolano doc che già in passato si è attivato per ‘avventure’ del genere.

Paura e pace



Antonino, ristoratore, è partito da Bagheria lo scorso 4 ottobre – come spiega ilsicilia.it -, vale a dire la giornata dedicata a San Francesco d’Assisi. Se tutto fila liscio arriverà in Umbria tra circa due settimane: «Il mio desiderio è riscoprire il vero senso profondo del viaggio. In questo caso, la destinazione è Assisi, autentica città della pace. Un pellegrinaggio di pace dopo la grande paura della pandemia che mi ha messo in grossa crisi», ha chiarito al portale d’informazione siciliano. Di certo il suo percorso non passa inosservato: è stato intercettato in Abruzzo dai colleghi de ilcapoluogo.it. Ad attenderlo c’è l’Umbria.