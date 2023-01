Da maître ‘stressato’ a mago del modellismo fra presepi e diorami. Claudio si racconta

di Francesca Torricelli

Tutto è nato da un hobby, in un periodo difficile della sua vita. Ma la passione lo ha portato a trasformalo nel suo lavoro, raggiungendo dall’Umbria tutta l’Italia. Claudio Carletti, originario di Terni e attualmente residente a Torgiano, il prossimo 10 febbraio aprirà la sua attività artigianale – ‘Carletti diorami&presepi’ – in piazza Fondazione Agricola a Casalina, una frazione del comune di Deruta.

Dalla ristorazione al modellismo

«Ho lavorato per molti anni nel settore della ristorazione – racconta Claudio – come maître e sommelir. Un lavoro che mi ha permesso di girare l’Italia e fare moltissima esperienza anche in ristoranti di altissimi livelli, con diverse stelle Michelin. Un lavoro, però, che stava creando problemi alla mia salute e che nel 2018, all’età di 37 anni, ho dovuto lasciare. Ho dovuto scegliere tra il lavoro e la salute. Per scaricare lo stress mi sono avvicinato al mondo del modellismo, che è stato sempre una mia passione. Ho iniziato a costruire presepi e a ricevere richieste da amici ed ex colleghi di lavoro. La cosa mi piaceva e mi stimolava sempre di più, quindi ho deciso di aprire dei profili nei canali social e pubblicizzare un po’ la mia passione che stava piano piano diventando un lavoro a tempo pieno».

La nuova attività

Dal 2022 «il mio lavoro è decollato, tanto che ora ricevo ordini e commissioni da tutta Italia. Lo scorso novembre, ad esempio, ho trascorso una settimana in Calabria per montare un presepe in un albergo e, inoltre, partecipo a molte fiere nazionali ed internazionali del settore». Claudio nel 2018 ha iniziato a fare i suoi prima lavori «nel garage di casa – spiega – ma crescendo il lavoro e aumentando le richieste, mi sono reso conto di aver bisogno di uno spazio più grande. Ho deciso quindi di aprire questa attività che sarà sia laboratorio artigianale artistico che un piccolo show room dove poter ricevere i clienti su appuntamento, mostrare le mie creazioni e decidere insieme come poter realizzare ciò che loro desiderano».

I presepi

Claudio di occupa della realizzazione «di presepi artistici su commissione. Creo sia uno stile popolare, il quale riproduce ambientazioni di borghi e case coloniche, che storico/palestinese dove le scenografie riprodotte si ispirano alla Palestina dei tempi della nascita di Gesù. I presepi vengono realizzati in base alle richieste del cliente e possono essere personalizzati con statuine, accessori per arredare gli interni delle case come mobili per cucine o camere da letto, o accessori per esterno come pozzi, fontane, carretti. Realizzo anche una linea di prodotti pensata per i negozi e rivenditori di accessori per presepi, che comprende casette, piccoli borghi, presepi completi con illuminazione ed accessori per interni ed esterni. Per la creazione dei prodotti utilizzo polistirene estruso per le strutture ed alcuni accessori come finestre, porte e tegole; mentre gli intonaci vengono fatti con gesso come se fossero veri. Infine, per la colorazione utilizzo terre naturali e colori acrilici».

L’unico in Umbria

Oltre alla realizzazione di presepi Claudio si occupa anche «della costruzione di diorami, ovvero riproduzione in scala di un oggetto reale. Io mi focalizzo sul fantasy, ovvero la riproduzione di scenari di film, oppure diorami militari, architettonici e per la realizzazione di scenografie per giochi di ruolo. Altro settore del quale mi occupo è quello dei plastici architettonici per musei, enti, aziende e privati. Ad esempio delle aziende mi richiedono la riproduzione dei loro stabilimenti per poterli portare alle fiere del settore e mostrarli ai clienti. Offro, infine, un servizio di noleggio di Diorami per la decorazione delle vetrine durante l’anno ed il periodo delle festività natalizie; allestire una vetrina con oggetti che attirano l’attenzione dei passanti aiuta la vendita dei prodotti». Claudio va molto orgoglioso delle sue creazioni «perché tutti i prodotti vengono realizzati interamente a mano in maniera artigianale senza l’ausilio di macchinari e nessun componente delle scenografie viene acquistato già pronto. Garantisco la realizzazione di prodotti unici, personalizzabili nelle dimensioni, colore e curati nei minimi dettagli. E sopratutto sono l’unico che offre tutti questi servizi in Umbria e tra i pochi in tutta Italia».