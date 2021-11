Dal 15 novembre torna l’obbligo di catene e gomme invernali

Torna anche in Umbria – dal 15 novembre al 15 aprile – l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali e raccordi autostradali gestiti da Anas. Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada. L’ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme del codice della strada. L’obbligo è indicato su strada tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Tutte le strade coinvolte

Nel dettaglio, le strade interessate sono: SS3 bis Tiberina/E45 (Terni-Cesena); raccordo autostradale Perugia-Bettolle; SS675 Umbro Laziale (Terni-Orte); SS75 Centrale Umbra (Collestrada-Foligno); SS3 Flaminia; SS77var della Val di Chienti (direttrice Foligno-Civitanova Marche); SS318var di Valfabbrica e SS76 della Val d’Esino (direttrice Perugia-Ancona); SS71 Umbro Casentinese; SS73 bis di Bocca Trabaria; SS74 Maremmana; SS79 e 79 bis Ternana (Terni-Rieti); SS146 di Chianciano; SS205 Amerina; SS209 Valnerina; SS219 di Pian d’Assino; SS320 di Cascia; SS361 Septempedana; SS418 Spoletina; SS448 di Baschi; SS452 della Contessa; SS471 di Leonessa; SS685 delle Tre Valli Umbre; SS728 di Pantano (ex provinciali 169, 170 e 172 che compongono il percorso Pierantonio (innesto E45)-San Giovanni del Pantano-Mantignana (innesto raccordo Perugia-Bettolle).