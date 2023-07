Dichiarano il falso per incassare il Rdc: denunciate 10 persone. Danni per 33 mila euro

Controlli a tappeto da parte dei carabinieri della Compagnia di Città della Pieve – in campo il Nor con il coordinamento del comandante Luca Battistella – e del Nucleo Ispettorato del lavoro di Perugia contro chi percepisce ‘abusivamente’ il reddito di cittadinanza. Il bilancio parla di ben dieci persone denunciate: si tratta per la totalità di cittadini stranieri che hanno attestato falsamente di essere residenti in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Chi sono, le cifre

I denunciati sono un cittadino di origine tunisine (avrebbe percepito fra dicembre 2021 e gennaio 2022 somme complessive pari a 750 euro), un cittadino dello Sri Lanka (avrebbe percepito fra settembre 2019 e novembre 2020 somme pari a 8.626 euro), altri due cingalesi avrebbero invece incassato somme pari a 1.050 euro e 1.151 euro nel periodo agosto-dicembre 2020, un cittadino nigeriano (avrebbe percepito nel periodo ottobre-dicembre 2020 somme pari a 558 euro), una cittadina serba (nel periodo gennaio 2020-ottobre 2021 avrebbe incassato 2.549 euro), un cittadino albanese (avrebbe percepito 2.708 euro fra gennaio e giugno 2020), un suo connazionale che avrebbe percepito 1.600 euro fra novembre e dicembre 2021, una cittadina polacca (nel periodo giugno 2019-gennaio 2022 avrebbe riscosso indebitamente la somma complessiva di 11.501 euro), infine un uomo di origini rumene che avrebbe percepito somme pari a 2.990 euro tra il settembre 2020 e gennaio 2021. Il danno complessivamente stimato alle casse dell’Inps ammonta a 33.485 euro.