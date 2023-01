Dieci cani tenuti fra fango ed escremenenti: denunciati i padroni

Dieci cani, tra cui un cucciolo di appena un mese, in condizioni a dir poco precarie. A scoprirli sono stati gli agenti della polizia Locale di Magione, insieme al servizio veterinario della Usl Umbria 1 ed al personale di vigilanza e ispezione dell’azienda sanitaria. Gli animali – riporta una nota dell’amministrazione comunale magionese – «venivano tenuti dai proprietari, una coppia di coniugi residenti in una frazione del comune di Magione, all’interno di cinque box con copertura precaria e senza pavimentazione. A causa delle condizioni climatiche e della totale mancanza di cura da parte dei proprietari, la cui abitazione è adiacente all’improvvisato canile, il terreno era diventato paludoso per cui gli animali vivevano tra fango ed escrementi che arrivavano ad interessare anche le ciotole in cui veniva posto il cibo, creando una condizione igienica precaria. Al termine degli accertamenti – conclude il Comune – i cani sono stati tolti alla disponibilità dei proprietari e sottoposti a sequestro convalidato dall’autorità giudiziaria e collocati in una struttura dell’Enpa. I proprietari sono stati denunciati per abbandono di animali».

