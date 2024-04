Don Carlo Romani: il ricordo dell’amico Massimo Carignani

di Massimo Carignani

Carissimo Don Carlo, a due mesi dalla Tua scomparsa mi sono venute in mente, era venerdì 26 gennaio, le Tue parole mentre eri seduto sulla Tua poltrona: ‘Mi raccomando Massimo tieni duro’, ed io uscendo Ti rassicurai e le Tue parole a distanza di tempo mi sono tornate in mente, a dimostrazione del rapporto che ci univa. La cattedrale di Terni per 57 anni, così come il liceo scientifico, sono stati i luoghi in cui hai espresso al meglio la Tua missione di pastore e di insegnante. Con gli amici di sempre ci mancherai… dimenticavo la rivincita per l’ultima partita a carte da te vinta, come sempre, la faremo, spero, nelle praterie celesti! Grazie di tutto Reverendo Parroco, dei Tuoi insegnamenti, della Tua guida e della Tua fraterna amicizia.