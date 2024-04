Terni, nuovo tentato colpo al Coffee Time: «Siamo stufi»

Nuovo colpo, questa volta tentato, al bar Coffee Time di via Martiri della Libertà, a Terni: intorno alle 00.30 della notte tra lunedì e martedì due uomini hanno provato a forzare con una spranga una delle porte d’ingresso in vetro blindato del locale. I tentativi dei due sono stati però vani, tanto che hanno dovuto desistere, per poi far perdere le proprie tracce. Il tutto, tra l’altro, è avvenuto mentre sul posto transitavano degli automobilisti, come testimoniano le immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale.

Titolari esasperati

I ladri sono dunque andati via a mani vuote, ma sono rilevanti i danni che hanno provocato, visto che due porte ora sono inutilizzabili. «Non ne possiamo più, siamo davvero stufi di questi continui colpi» dice il titolare del bar, Davide Liberati, che già ad inizio aprile aveva subito due furti in appena cinque giorni, in entrambi i casi con un bottino da almeno un migliaio di euro e altri danni. «Sto pagando un allarme grande il doppio rispetto a quello che avevamo prima, ora però è necessario che le istituzioni, prefetto o questore, facciano qualcosa per affrontare seriamente la questione dei furti ai commercianti» aggiunge. Sull’episodio di martedì sono in corso indagini dei carabinieri, al vaglio dei quali ci sono le riprese della videosorveglianza per risalire all’identità dei malviventi, il cui volto sarebbe coperto da una busta.