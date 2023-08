Dona tre poltrone all’oncoematologia dell’ospedale di Terni

Donazione per il reparto di oncoematologia dell’azienda ospedaliera di Terni, da parte della signora Eliana Grimani. Si tratta di tre poltrone che sono andate a sostituire quelle presenti presso il Cup dell’oncoematologia, su espressa del primario Angelo Genua. Le nuove sedie sono state consegnate alle dottoresse Alessandra Lombardo e Ilaria Angeletti, mentre Leonardo Fausti dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ ha coordinato la donazione come referente. Un piccolo gesto ma fatto con il cuore e tanta gratitudine per il lavoro che viene svolto quotidianamente presso il reparto.

