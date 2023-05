Imbocca il raccordo contromano: multa e patente ritirata

Ha imboccato contromano lo svincolo di Piscille per entrare nel raccordo Perugia-Bettolle. A bloccarla e sanzionarla ci hanno pensato gli agenti della polizia Stradale che, dopo averla raggiunta e superata, si sono piazzati al centro della carreggiata per evitare guai. Alla conducente, una cittadina straniera, è stata ritirata la patente di guida e la carta di circolazione. Con tanto di fermo amministrativo dell’auto per tre mesi. Fondamentale il pronto intervento della Polstra per salvaguardare l’incolumità degli utenti.

