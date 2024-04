Donna investita in Valnerina: è grave

Serio incidente stradale nella mattinata di mercoledì lungo la strada statale Valnerina nei pressi della frazione di Sambucheto. È accaduto el territorio comunale di Ferentillo, nei pressi del locale Ninfa del Nera. Una donna del posto è stata investita da un’autovettura ed è stata soccorsa in ‘codice rosso’ da un’ambulanza del 118 e quindi dall’elisoccorso ‘Nibbio’ alzatosi da Foligno, per il successivo trasporto all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. Spetta ai carabinieri ricostruire la dinamica dell’accaduto. In aggiornamento

