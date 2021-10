Doping con Viagra e Cialis, in cinque a processo a Perugia 

Un medico, due body builder, uno sportivo e un ‘cultore’ del fitness sono finiti a processo davanti al tribunale di Perugia con le accuse, contestate a vario titolo, di commercio illegale e ricettazione di farmaci dopanti – tra cui Viagra e Cialis – nell’ambito di un’indagine dei Nas. Coinvolto anche un centro sportivo della provincia. A riportare la notizia, nell’edizione di domenica, è il Corriere dell’Umbria.

I dettagli

I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2014 e il 2016 e sarebbero avvenuti non solo nel capoluogo ma anche a Città di Castello, Bastia Umbra e Gualdo Tadino. Al centro degli accertamenti è finito un medico endocrinologo di 65 anni, dipendente dell’Usl Umbria 1: l’uomo – secondo i militari – dietro un corrispettivo avrebbe venduto a vari acquirenti farmaci e sostanze ad effetto dopante pericolosi per la salute, ordinando parte della preparazione galenica ad una farmacia di Perugia. Sarebbe stato poi il professionista a ritirare i farmaci – grazie ad apposite ricette mediche intestate sempre a lui e con indicazione di esami diagnostici fittizi – per poi spedirli ai clienti (alcuni li avrebbero ritirati direttamente in farmacia). Questi non avrebbero avuto idonee condizioni di salute per assumerli né sarebbero stati consapevoli che gli stessi farmaci fossero potenzialmente tossici. Sempre in base a quanto riporta il Corriere dell’Umbria, il medico avrebbe anche distribuito ricette ai due body builder, di 44 e 53 anni, attraverso le quali questi avrebbero ricevuto i farmaci dopanti, anche loro senza avere idonee condizioni patologiche. Il tutto per migliorare le proprie prestazioni sportive o le condizioni metaboliche e fisiche. Lo stesso sarebbe avvenuto per gli altri due imputati, di 46 e 45 anni. Per i tutti e quattro il reato contestato è la ricettazione.