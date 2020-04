Drammi di Pasquetta, due persone ustionate

Una donna di Piegaro e un uomo di Deruta sono rimasti gravemente feriti negli ultimi giorni mentre preparavano pietanze per la Pasqua.

Donna trasferita a Pisa

Una donna 65 anni di Piegaro è arrivata sabato pomeriggio al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice rosso con il 50% di ustioni sul corpo. Da subito la donna è stata giudicata grave. È rimasta in attesa in sala Rossa in attesa del tampone. Una volta appreso che il tampone era negativo è stata trasferita al Centro Grandi Ustionati di Pisa dove è ricoverata in condizioni gravi. La notizia è stata confermata dal nosocomio perugino.

Uomo trasferito a Padova

Altra tragedia sfiorata lunedì a Deruta, dove un uomo del posto, mentre stava allestendo il barbecue per la giornata di Pasquetta è stato investito da una fiammata, sul volto e sulle mani, con ogni probabilità provocata dall’esplosione della bottiglia d’alcol che era appoggiata sul ripiano. L’uomo, soccorso dal 118, è stato prima portato in ospedale a Perugia con ustioni sul 20% del corpo e poi trasferito a Padova dove è ricoverato con riserva di prognosi. Lo riferisce il Corriere dell’Umbria.