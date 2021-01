È speciale la Befana ‘rossoverde’

Befana speciale per sei case famiglia della provincia di Terni – ‘La Ghibellina’, ‘Il Filo di Arianna’, ‘Il Piccolo Principe’, la ‘Casa del Bambino’, ‘Bethel’ di Amelia e ‘Beata Lucia – Il porto riparato’ di Narni – grazie alle iniziative di ‘Natale col Cuore’ con la regìa della Ternana Calcio e la generosità di tanti. Per gli ospiti delle strutture, doni, giochi, dolci e tanti sorrisi in una giornata a suo modo da ricordare.

I ringraziamenti

A sostegno di ‘Natale col Cuore’ è arrivato il contributo di ‘Itas Assicurazioni’ e dell’agenzia di Terni di Fabrizio Fredduzzi che, insieme, hanno donato 2 mila euro. Un ringraziamento sentito – da parte della Ternana Calcio – va anche all’associazione ‘Luce per Terni’, presieduta da Erika Lucci, che ha donato lattine di olio d’oliva, parmigiano, miele e materiale di cancelleria scolastica oltre che libri per bambini e calze tradizionali. Grazie anche a Cristiano di ‘Fausto Moda’ che ha donato degli utilissimi scaldacollo.

Tanti doni

‘Terni col Cuore’, attraverso le iniziative di ‘Natale col Cuore’, ha quindi donato 185 pacchi natalizi in collaborazione con Interpan e Avicola Ternana, buoni giocattolo per 152 bambini, doni per i piccoli ricoverati in pediatria all’ospedale ‘Santa Maria’ e per gli ospiti dei centri diurni e delle case famiglia.