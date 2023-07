Emergenza caldo: gli aiuti del Comune di Terni per i più fragili

Per fronteggiare i rischi dovuti alle ondate di calore, l’amministrazione comunale di Terni ha definito un piano di intervento per promuovere e sostenere azioni di aiuto rivolte ai cittadini, in particolare alle fasce più a rischio come gli anziani. L’obiettivo è alleviare i disagi provocati dalle alte temperature, favorire la socialità, il benessere psicofisico e la partecipazione degli anziani alla vita del territorio. Promossi e organizzati dalla direzione welfare in collaborazione con l’associazione Ancescao – Umbria sud, i servizi proposti sono ‘Fresca estate’ e ‘Fresca estate a Piediluco’. L’amministrazione comunale ripristinerà inoltre la funzionalità di alcune fontane site nel territorio, a cominciare da quella in strada del Mulino per dare la possibilità a tutti i cittadini di avere a disposizione acqua per bere e rinfrescarsi.

‘Fresca estate’

Il servizio ‘Fresca estate’ offre agli anziani soli o con lievi fragilità la possibilità di trascorrere le ore più calde della giornata in locali climatizzati appositamente attrezzati, ove svolgere attività di socializzazione e condividere almeno un pasto. L’Ancescao – Umbria sud metterà a disposizione i seguenti spazi dotati di impianto di climatizzazione o di verde attrezzato: centro sociale Ferriera, via Montefiorino 12; centro sociale Gabelletta, via Gabelletta 96; centro sociale quartiere Polymer, via Narni 154; centro sociale Tacito, via Vulcano; con la collaborazione dei volontari dei centri sociali Cesure E Guglielmi per l’organizzazione di turni di accoglienza.

‘Fresca estate a Piediluco’

Il servizio ‘Fresca estate a Piediluco’ si svolgerà fino al 123 settembre, ogni martedì, e consiste nell’organizzazione di nove gite a Piediluco, dalla mattina alla sera. Saranno a carico dei soggetti partecipanti il pagamento della quota di tesseramento all’Ancescao, ai fini assicurativi. Per partecipare a tali iniziative le persone interessate potranno contattare i seguenti numeri telefonici: 3286968200; 3939890599.

Il numero di pubblica utilità del ministero della Salute

«Per quanto attiene le fontanelle – spiega l’assessore al welfare Viviana Altamura – ho chiesto una ricognizione di tutte quelle al momento non attive e un piano di attivazione, quantomeno per quelle strategiche, in tempi rapidi. Sono convinta che possano essere una risorsa molto utile per i cittadini nonché per i turisti». Il ministero della Salute ha attivato il numero di pubblica utilità 1500 Proteggiamoci dal caldo, con l’obiettivo di offrire un servizio di prossimità ai cittadini, in particolare a quelli di età avanzata o con problemi di autosufficienza, fornendo un orientamento ai servizi socio-sanitari e svolgendo al tempo stesso anche attività di counseling telefonico. Il servizio è gratuito e sarà attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20. Rispondono operatori qualificati e formati, in grado di soddisfare le richieste di informazione di base, e anche dirigenti sanitari (medici, veterinari, farmacisti, chimici, biologi e psicologi), per soddisfare le richieste più complesse.