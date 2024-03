Entella-Perugia 5-0: disastro per la squadra di Formisano. In Liguria arriva la ‘manita’

di Giovanni Cardarello

Al comunale di Chiavari accade l’imponderabile, accade l’ingiustificabile. Accade che il Perugia di Formisano incappa nella sesta sconfitta stagionale, la quarta con il giovane tecnico in panchina. Ma è una sconfitta difficile da accettare, difficile da digerire tanto per il punteggio, una secco ed umiliante 5-0, quanto per la prestazione. Il Perugia di Chiavari è impalpabile, mai pericoloso, solo due mezzi tiri verso la porta avversaria, nessun giocatore sopra la sufficienza e con le prestazioni estremamente negative di Angella, Paz, Torrasi, Kouan e Sylla. Decidono il match una doppietta di Corbari, un rigore di Petermann, un autogol di Angella e un gol di rapina di Montevago. Il Grifo affonda nel mar Ligure ed incassa la peggior sconfitta stagionale

Doppio svantaggio per il Grifo

Formisano si presenta al Comunale di Chiavari con il 3-4-1-2 con Kouan sulla trequarti alle spalle di Sylla e Seghetti. L’ex Ternana Fabio Gallo replica con uno scolastico ma molto compatto 4-4-2. Dopo una fase di studio al 15′ Montevago prova il sinistro, ma Adamonis blocca. Un minuto dopo occasione per i padroni di casa con Corbari che si presenta a tu per tu con Adamonis ma il portiere del Grifo para. Al 34′ Entella in vantaggio, bell’assist di Giovannini per Montevago, tiro a botta sicura, Adamonis para ma Corbari ribatte a rete. Al 39’ gran tiro a giro di Montevago, la palla sfiora il palo. Un minuto dopo ancora occasione per Corbari ma il tiro è debole e Adamonis para. Al minuto 41’ Corbari, lasciato colpevolmente solo, segna il gol del 2-0. Al 46’ Agosti impegna De Lucia. Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo Entella-Perugia 2-0.

Il Grifo affonda nel mar di Liguria

Formisano rivoluziona la propria squadra mettendo sul terreno di gioco. Iannoni, Bozzolan e Vazquez. La mossa sembra dare frutti, al 47‘ Seghetti tenta un diagonale che viene deviato in angolo da De Lucia. Al 54′ Souarè atterra in area Montevago ed è calcio di rigore, tira Petermann e fa 3-0. Al 65‘ ancora un gol per l’Entella, Corbari tira e trova la deviazione di Angella che inganna Adamonis. Al 70’ Manita dell’Entella con Montevago che approfitta di un errore di Bozzolan e batte Adamonis. Il match termina dopo 120 secondi di recupero e termina con un chiaro 5-0 per l’Entella.

Il tabellino e le pagelle di Entella-Perugia

Entella (4-4-2): De Lucia 6; Zappella 7, Manzi 7, Portanova 6,5 (77’ Granata sv), Bonini 6,5 (77’ Sadiki sv); Tomaselli 6,5 (73’ Santini sv), Corbari 8,5 (72’ Siatunis sv), Petermann 8, Lipani 7; Giovannini 7,5 (67’ Di Mario 7), Montevago 7,5. Allenatore: Gallo 7,5

Perugia (3-4-1-2): Adamonis 5,5; Mezzoni 5,5, Angella 4,5, Souarè 5; Paz 4,5 (46’ Iannoni 5), Agosti 5,5 (75’Viti sv), Torrasi 4,5, Lisi 4,5 (62’ Giunti 5,5) ; Kouan 4,5 (46’ Bozzolan 5); Sylla 4 (46’ Vazquez 5), Seghetti 5,5. Allenatore: Formisano 4

Reti: 34’ Corbari, 41’ Corbari, 55’ Petermann, 64’ (autogol) Angella, 69’ Montevago

Ammoniti: Torrasi (Per)

Espulsi:

Arbitro: Niccolò Turrini di Firenze

Assistenti: Egidio Marchetti di Trento e Vincenzo Abbinante di Bari.

IV° Ufficiale: Davide Gandino di Alessandria