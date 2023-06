Equitazione, campionato regionale gimkana western: medaglia ternana

Terza tappa nella giornata di domenica per il campionato regionale 2023 della specialità dell’equitazione gimkana western, a firma della Cowboy academy e sotto l’egida della Fitetrec-Ante. Soddisfazione anche per un’atleta ternana in forza all’Asd Penna Rossa: si tratta della giovanissima Mariaelena Costantini, capace di concludere al 2° posto alle spalle di Antonio Capocchia. Podio anche per Leonardo Parisse, 3° nella propria categoria. «Ringraziamo per l’ospitalità e l’evento il referente regionale Eros Capocchia e il presidente Bellini», sottolinea la società di San Liberatore.

Condividi questo articolo su