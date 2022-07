Festa grande a Terni per Azelia Maggi, che lunedì ha compiuto ben 102 anni. Originaria di Fabriano (Ancona), si trasferì a Terni quando aveva 20 anni, andando poi a lavorare in uno dei simboli della Terni dinamica e produttiva di un tempo: lo jutificio Centurini. Vedova dal 1998, Azelia vive con i familiari nel quartiere di Boccaporco e a farle gli auguri per questo importante traguardo sono stati in tanti, gli amici e ovviamente gli affetti più cari: la figlia Nadia e i nipoti Roberto e Fabio.

