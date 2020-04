Eventi ‘special price’: «Modo per dire grazie»

Pubbliredazionale

Un modo per ripartire ma anche per sostenere chi, quando la situazione lo consentirà, ha sempre dovuto lavorare anche in tempo di coronavirus. L’iniziativa è dell’agenzia ‘L’Evento intorno a te’ di Terni – che si occupa di eventi di ogni tipo, dai compleanni alle cerimonie, dalle feste musicali a quelle natalizie – che mette a disposizione uno sconto del 25% (dalla ripartenza delle attività ai successivi 12 mesi) per diverse categorie: infermieri, medici, Oss, Protezione civile, volontari CRI e associazioni, Infermieri CRI, vigili del fuoco, carabinieri, polizia di Stato, Guardia di finanza, polizia Locale, carabinieri forestali, addetti alle pulizie, medici di base, addetti supermercati, farmacisti, tabaccai, corrieri, benzinai, operai Ast e lavoratori delle aziende del territorio che non hanno mai chiuso le proprie attività in piena emerganza Covid-19. Un’offerta, quella de ‘L’Evento intorno a te’, valida per tutto il territorio di Terni fino a località, anche extra provincia, comprese in un raggio di 30 chilometri dal centro cittadino. Per contatti: Serena Mariani – 329.3133810 – 320.0777092 – leventointornoate@gmail.com

Il perché

«L’idea – spiega Serena Mariani – è partita dal fatto che, anche se indirettamente, so cosa vuol dire vivere una grande emergenza. In questo momento dove si vive un sentimento di angoscia e paura ci sono delle figure professionali per le quali l’emergenza è parte integrante del loro lavoro. Allora perché non rivolgere a loro un pensiero speciale? Siamo abituati a dare per scontato il loro operato, poi invece ci rendiamo conto, come in questo caso, che sono assolutamente indispensabili per le nostre vite. Quindi, per ora rimaniamo a casa, ma non appena tutto ciò sarà finito e la paura sarà solo un brutto ricordo, ripartiremo tutti insieme con la voglia di poterci divertire con un umile trattamento di riconoscimento per tutto ciò che è stato fatto da queste persone straordinarie».