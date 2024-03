Infortunio per un climber 55enne di Terni nella mattinata di mercoledì nella zona di La Stretta a Ferentillo (Terni), in Valnerina. L’uomo è scivolato mentre stava scendendo da una parete rocciosa: ferito, è stato soccorso dal Sasu, dagli operatori del 118 e dai vigili del fuoco di Terni. Una volta sceso autonomamente dalla parete, è stato trasportato dall’ambulanza all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni in ‘codice giallo’ per le cure del caso.

