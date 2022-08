Ferito nell’incidente: «Un grande grazie ai medici del ‘Santa Maria’»

Un grave incidente stradale a fine maggio, 15 giorni di ricovero all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni e ora una lunga riabilitazione. È un’estate tutt’altro che semplice per Leonard Shytani, imprenditore 40enne di origini albanese, da anni residente a Terni, che nella tarda serata del 31 maggio scorso è rimasto coinvolto nello scontro tra il suo furgone e un’Audi in strada di San Rocco. Ad alleviare le sue sofferenze, fisiche e psicologiche, ci hanno pensato però i professionisti del nosocomio cittadino, che Shytani ci tiene a ringraziare.

La storia

Nell’impatto l’uomo ha riportato vari traumi e fratture che hanno richiesto anche due interventi chirurgici. «Devo rivolgere un sentito ringraziamento – spiega – all’equipe del reparto di neurochirurgia diretto dal professor Carlo Conti, così come a quelle della chirurgia maxillo-facciale e della pneumologia, che mi stanno ancora seguendo in questo percorso. Hanno dimostrato grande attenzione, professionalità e umanità nei miei confronti in questo difficile momento». Secondo Shytani «ognuno di noi, nel proprio lavoro, è chiamato a fare del suo meglio e loro lo stanno facendo egregiamente». Ma il pensiero dell’imprenditore va anche al team del servizio di psicologia dello stesso ‘Santa Maria’ «che – aggiunge – mi è stato di grande aiuto e continua ad aiutarmi. Come per tutti gli altri, non lo dimenticherò».