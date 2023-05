Festa di primavera al monastero di San Simeone

Festa di primavera, domenica 28 maggio presso il monastero di San Simeone (Stroncone), con l’organizzazione dei ‘Ricostruttori nella preghiera’ nell’ambito del calendario di eventi denominato ‘Erbe nel monastero’. Si inizia alle 10 con lo yoga sul prato tenuto da Lucilla (la raccomandazione è di portare un tappetino), per poi proseguire alle 12 con poesia e musica ‘L’amore prima di tutto’ a cura di Elisabetta ed Elena. Alle 13 è prevista la meditazione e poi alle 13.30 il pranzo con ‘pizze del monastero’ cotte nell’antico forno da Michele. Alle 15 spettacolo teatrale comico ‘Big bang’ con ‘The sbadatae theatre’ e alle 16.30 danze in cerchio con Chiara. Per info e prenotazioni: 348.9016431.

