Finisce la relazione e lui le telefona decine di volte per convincerla a tornare insieme: denunciato

Un 50enne di nazionalità italiana è stato denunciato a piede libero dalla polizia di Città di Castello per molestie, minacce e detenzione abusiva di armi. L’indagine è partita dalla denuncia dell’ex compagna dell’uomo che, dopo la fine della relazione, avrebbe subito ripetute molestie. In particolare sarebbero state decine le telefonate da parte del 50enne per convincerla a tornare con lui. Con il passare del tempo le chiamate si erano fatte via via sempre più insistenti e condite da minacce. Oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria di Perugia, l’uomo – titolare di una licenza di porto d’armi – si è visto ritirare dalla polizia il documento e le armi possedute. Fra queste, anche una canna di fucile non denunciata all’autorità di pubblica sicurezza.

