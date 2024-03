Flò, cantautore a 17 anni: «Terni fonte di ispirazione. Credo nella mia città»

17 anni, studente dell’Ipsia di Terni, con il sogno di diventare un cantautore affermato. Flavio Vicari – in arte Flò – si racconta in occasione dell’uscita del suo secondo brano, ‘Datemi un calmante’ (QUI IL VIDEO).

Cominciamo da ‘Datemi Un Calmante’: puoi condividere con noi la storia di questa canzone e come è nata l’idea del titolo?

«’Datemi Un Calmante’ è una canzone che esplora l’emozione di trovarsi di fronte a qualcuno di speciale, soprattutto in gioventù. Il titolo riflette la sensazione di eccitazione e nervosismo che si prova in quei momenti. Ho pensato che il titolo catturasse perfettamente quel mix di emozioni».

Anche la tua prima canzone, ‘Con me baby’, parla d’amore. Qual è il filo conduttore che lega questi due brani e come descriveresti il tuo approccio al tema dell’amore nella tua musica?

«L’amore è un tema universale e per me è una fonte inesauribile di ispirazione. Entrambe le canzoni affrontano l’amore, ma in modi diversi. ‘Con me baby’ è più giocosa e romantica, mentre ‘Datemi un calmante’ si concentra su quel mix di emozioni intense che si provano quando si è attratti da qualcuno. In sostanza, entrambe sono diverse sfaccettature dello stesso sentimento».

Il videoclip di ‘Datemi un calmante’ è stato girato tra Terni e Roma Eur. Ci puoi raccontare come hai scelto queste location e quale messaggio vuoi trasmettere attraverso di esse?

«Terni è la mia città natale e credo fortemente nella sua bellezza e nelle sue possibilità. Girare il videoclip su Terni era un modo per valorizzare la mia città. Roma, d’altra parte, rappresenta l’epicentro dell’amore e del romanticismo, e volevo unire queste due città per creare un contrasto affascinante e simbolico».

Parlando di Terni, che è la città dell’amore grazie con San Valentino, in che modo senti che influisce sulla tua musica e sulla tua identità artistica?

«Terni è una fonte continua di ispirazione per me. La sua atmosfera, la sua storia e il suo legame con l’amore hanno un impatto profondo sulla mia musica. Cerco di trasmettere l’amore che ho per la mia città attraverso la mia arte, e spero che le persone possano sentirlo e condividerlo con me».

Quali sono i tuoi prossimi progetti e obiettivi per il futuro? Ci sono collaborazioni o nuovi progetti che puoi anticiparci?

«Attualmente sto lavorando su nuovi brani e progetti che spero di condividere presto con tutti voi. Sto anche valutando alcune collaborazioni interessanti, ma in questo momento sono concentrato solo sulla mia musico e cerco di esprimerla liberamente. L’obiettivo principale è continuare a crescere come artista e portare la mia musica a nuovi livelli».