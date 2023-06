Foligno: c’è chi premia i dipendenti ‘storici’ con 1.000 euro

Un premio da 1.000 euro per i dipendenti da più di dieci anni in azienda. L’iniziativa è di un’azienda di Foligno impegnata nella formazione finanziaria, la Edotto, ed è scattata in occasione del partner meeting 2023.

La fedeltà

Un premio per «valorizzare fedeltà, competenza e affiatamento». A riceverlo dieci dipendenti da parte dei tre soci fondatori della società (in vita da quindici anni), vale a dire Giacomo Paolo Barnocchi, Emiliano Faranfa e Claudia Pucci. «Ci tenevamo a ringraziare i collaboratori che sono con noi da più di dieci anni», sottolineano. Siamo partiti in 3 e oggi siamo 62. Di strada ne è stata fatta tanta e gran parte del merito è proprio dei nostri primi collaboratori, che hanno messo tanta passione in questa attività, permettendoci di crescere e attrarre oltre 100 partner».