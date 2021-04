Foligno dice addio all’avvocato Mazzoli, morto a 67 anni per Covid

Cordoglio in Umbria per un altro avvocato vittima del Covid-19. Si tratta di Cesare Augusto Mazzoli, 67 anni di Foligno, noto e stimato in tutta la regione per l’attività forense, condotta soprattutto presso il tribunale di Spoleto. Mazzoli – scomparso domenica dopo aver lottato diverse settimane contro le conseguenze del coronavirus – era anche membro del consiglio distrettuale di disciplina. Grande anche l’impegno come Lions e presidente del 50 Lions Club di Foligno, protagonista di tanti momenti e service importanti. Profondo il cordoglio fra i colleghi, non solo del foro spoletino e di Foligno, ma anche a Perugia e Terni dove l’avvocato Mazzoli viene ricordato come una persona «di grande garbo, correttezza e umanità. La sua è una perdita enorme».

TERNI PIANGE L’AVVOCATO MASSIMO PROIETTI

FRA TOGA E CALCIO, ‘BOMBER’ SCIARRETTA CI HA LASCIATI