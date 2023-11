Foligno: due 11enni trovano portafogli, ‘inseguono’ il proprietario e glielo restituiscono

La bella storia arriva da Foligno, la racconta Il Messaggero Umbria con un articolo a firma di Giovanni Camirri, e parla di due amici 11enni che frequentano la prima media alla ‘Carducci’. Erano da poco usciti da scuola e stavano camminando in pieno centro – ricostruisce il quotidiano – quando si sono accorti che da un’auto di passaggio era appena caduto un portafogli. In pochi istanti hanno realizzato e deciso, in modo del tutto naturale e in qualche modo straordinario per due ragazzini di quell’età: segno che il ‘buon seme’ è ormai germogliato. Uno dei due ha raccolto il portafogli da terra per evitare che sparisse e l’altro ha raggiunto di corsa l’auto – nel frattempo imbottigliata nel traffico – per far presente l’accaduto all’automobilista. Alla fine il portamonete è stato restituito a chi se lo era perso. E il bel gesto ha illuminato la giornata.

Condividi questo articolo su