Foligno, strappa la collana dal collo ad un anziano e lo fa cadere: arrestata 21enne

Si è avvicinata ad un anziano, lo ha abbracciato e ha tentato di strappargli la collana in oro che indossava. L’uomo se n’è accorto e l’ha allontanata, ma lei lo ha spinto ed è riuscita a strappargliele. Alla scena hanno assistito alcuni passanti che, dopo aver visto l’anziano cadere a terra, sono riusciti a bloccare la donna e ad allertare le forze dell’ordine. La pattuglia dei Carabinieri di Foligno, giunta sul posto, ha accertato la dinamica dei fatti, sulla base delle dichiarazioni della vittima e dei testimoni, ha preso in custodia la donna e l’ha condotta in caserma. Al termine della ricostruzione della vicenda, la donna – straniera di 21 anni – è stata arrestata per tentata rapina ed è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari. Per la vittima, fortunatamente, la caduta provocata dallo spintone della donna non ha causato lesioni.

