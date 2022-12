Sant’Anatolia di Narco, frontale tra auto: due ternane in ospedale

Tanta paura ma, fortunatamente, non sono gravi le conseguenze di un frontale nel territorio comunale di Sant’Anatolia di Narco. A scontrarsi nel pomeriggio di venerdì sono state due auto con a bordo un uomo – l’impatto ci sarebbe stato a causa di un mancato stop – e due donne, madre e figlia di Terni: quest’ultime sono state trasportate al Santa Maria per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per la ricostruzione della dinamica e la gestione della viabilità, più i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

