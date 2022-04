Frontale in galleria: 2 feriti, grave anziana

Due persone estratte grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Spoleto. Una ricoverata in codice giallo nel nosocomio spoletino (un 59enne, le sue condizioni non destano preoccupazione) e l’altra in codice rosso con politrauma al Santa Maria di Terni: si tratta di una 82enne residente a Spoleto che ha riportato un trauma cerebrale e fratture multiple; è in prognosi riservata. Questo il risultato di un incidente stradale nel pomeriggio di venerdì – poco prima delle 17 – lungo la Tre Valli Umbre nel territorio comunale di Sant’Anatolia di Narco, all’ingresso della galleria ‘Forca di Cerro’ che da Spoleto conduce verso la Valnerina. Il frontale ha coinvolto due autovetture con chiusura temporanea al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto anche i carabinieri, il personale Anas e gli operatori sanitari del 118.

