Frosinone-Perugia, alle 14 la sfida infinita

In vista di Frosinone-Perugia, Alvini non potrà contare su Bianchimano né su De Luca, possibile quindi la conferma della coppia Murano-Carretta, con Matos possibile outsider, pronto a prendersi il posto. Fronte Frosinone: Casasola, Ricci e Cicirelli in questo momento non hanno ancora il pieno ritmo della gara, quindi non partiranno da titolari, pur essendo convocati. Sulla via del recupero Novakovic, che potrebbe consentire a Grosso di puntare su un centravanti puro.

Calciomercato, Alvini rivendica il ‘suo’ Perugia

«Una squadra che esce rafforzata dal mercato e che ora è in grado di lottare per l’obiettivo che è quello di raggiungere la salvezza e programmare un nuovo ciclo: sono contento del lavoro fatto in sede di mercato, con grandi sacrifici, che riconosco».

L’Alvini filosofo: «Ciò che conta è il percorso»

«Il Frosinone è una squadra importante, come lo sono tutte – dice Alvini – a me interessa il percorso, non l’arrivo. Vi prego di non fissare altri obiettivi diversi rispetto a quello della salvezza perché ci facciamo solo del male. I nuovi, a parte De Luca, sono abili e arruolabili. Qualcosa di nuovo vedremo».

La conferenza stampa di Massimiliano Alvini (video)

I convocati del Perugia

In attesa di ufficializzazione

La conferenza stampa di Fabio Grosso

I convocati del Frosinone: Minelli subito in panchina

Appena ufficializzato e subito convocato il portiere Stefano Minelli, che lo scorso anno ha giocato la seconda parte di stagione al Perugia. Oltre a Grosso, salgono quindi a 4 gli ex della rosa frusinate.

De Lucia, Minelli, Ravaglia; Bevilacqua, Gatti, Szyminski, Zampano, Cotali, Casasola; Boloca, Garritano, Haoudi, Maiello, Rodhen, Ricci, Gori, Lulic; Canotto, Ciano, Charpentier, Novakovich, Tribuzzi, Zerbin, Manzari, Cicerelli

Probabili formazioni

Grosso dice di non voler dare vantaggi agli avversari, ma poi ammette Ci sono buone possibilità che la squadra che ha cominciato a Vicenza possa scendere in campo dal primo minuto. Noi ci fidiamo di lui e la disponiamo così.

Frosinone – Ravaglia; Szyminski, Gatti, Cotali, Zampano, Zerbin, Boloca, Canotto, Maiello, Garritano, Ciano.

All: Fabio Grosso