Fuggono dagli agenti: hanno refurtiva e arnesi da scasso. Arrestati due giovani

Durante un servizio di controllo, gli agenti della polizia di Stato di Perugia hanno fermato un veicolo sospetto con due persone a bordo – una 25enne un 28enne, entrambi di origine albanese e con precedenti di polizia – che sono stati sottoposti a controllo. Dalle verifiche è emerso che a carico della donna c’era una segnalazione Shengen. Per verificare la sua posizione sul territorio nazionale, gli agenti hanno così deciso di scortare la coppia in questura per approfondimenti.

Il tentativo di fuga

Durante il tragitto, per sfuggire al controllo, il conducente ha improvvisamente accelerato dandosi alla fuga nella corsia opposta, contromano. Gli agenti si sono quindi messi all’inseguimento e, grazie anche al supporto di un’altra auto di servizio, sono riusciti a fermare il mezzo poco dopo. Il conducente, però, ha abbandonato il veicolo dandosi nuovamente alla fuga, questa volta a piedi. Quando è stato raggiunto, ha preso a calci un agente nel tentativo di divincolarsi ma è stato contenuto in sicurezza con gli strumenti in dotazione. Nel frattempo, anche la donna aveva tentato di allontanarsi velocemente dal veicolo, provocando delle lesioni al poliziotto che aveva tentato di ostacolarne la fuga.

Gli arresti

Sottoposti a perquisizione, la 25enne è stata trovata in possesso di alcuni monili d’oro e di una boccetta contenente della sostanza utilizzata per il riconoscimento dell’oro. All’interno dell’auto, invece, è stato trovato un arnese da scasso. La donna è risultata destinataria di un provvedimento di espulsione, con relativo accompagnamento alla frontiera, emesso lo scorso 31 gennaio dal prefetto di Perugia. Per questi motivi, al termine delle attività di rito, entrambi sono stati arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; la giovane anche per il reato previsto dall’articolo 13 comma 13 del Testo unico dell’immigrazione. Su disposizione del pubblico ministero, sono stati trattenuti nelle celle di sicurezza in attesa del rito per direttissima. Il 28enne, inoltre, è stato denunciato per possesso di arnesi atti allo scasso.