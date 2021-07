Fuori strada con la limousine lungo il raccordo: in ospedale

Impegnato in un servizio di lavoro, domenica mattina stava percorrendo il raccordo Perugia-Bettolle in limousine, quando all’altezza di Magione ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada. L’incidente stradale ha coinvolto un uomo di mezza età residente in provincia di Arezzo che, soccorso dagli operatori del 118, è stato condotto all’ospedale di Perugia: le sue condizioni non preoccupano. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia e la polizia Stradale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza – compreso il recupero del veicolo incidentato – a cui hanno preso parte anche addetti Anas.

Condividi questo articolo su