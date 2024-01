‘Germinal Cimarelli: l’uomo, l’antifascista, il partigiano’. Questo l’evento andato in atto venerdì pomeriggio all’archivio di Stato di palazzo Mazzancolli, in via Cavour a Terni: rientra nell’ambito delle iniziative per gli 80 anni dalla morte di «un concittadino che, con la propria intensa attività politica, ha segnato la storia del territorio». Presenti lo storico Renato Covino e il docente Angelo Bitti. Sabato mattina ci sarà il tradizionale appuntamento a Torre Maggiore di Cesi.

