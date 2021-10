La 48esima edizione della Giostra dell’Arme di San Gemini è stata vinta dal Rione Piazza che nelle tornate della sfida che si è disputata domenica pomeriggio al Campo de li giochi, ha avuto la meglio sui rivali del Rione Rocca per 421 a 382. Alla Piazza sono andati anche i premi per il miglior cavaliere – Alessandro Candelori – e per il cavaliere più veloce, Mattia Zannori.

