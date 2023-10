Giro d’Italia: crono Foligno-Perugia e partenza da Spoleto il 10 e 11 maggio

La cronometro da Foligno a Perugia venerdì 10 maggio e, il giorno successivo, la ripartenza da Spoleto con arrivo previsto a Prati di Tivo. Eccole le date per il passaggio in Umbria del Giro d’Italia 2024.

Tappe umbre

Per i tanti appassionati di ciclismo della regione ci saranno due giorni di emozioni. Una grande occasione anche per promuovere il territorio considerando l’impatto mediatico che porta con sé il Giro d’Italia che, alla pari della Tirreno-Adriatico, negli ultimi anni è passata più volte sul territorio regionale. A Foligno si inizierà da piazza della Repubblica, a Perugia il traguardo sarà alla fontana maggiore. Lo svelamento ufficiale da parte di Rcs ci sarà la settimana prossima a Trento: per conoscere i percorsi nel dettaglio manca davvero poco.