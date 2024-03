Gli ‘Angeli in Moto’ di Terni alla staffetta solidale Emilia-Lazio

Anche gli ‘Angeli in moto’ di Terni si mobilitano per la staffetta solidale per la consegna di farmaci, unitamente all’associazione ‘Le ali di Camilla’, ad una famiglia residente nel Lazio. Da Modena, la staffetta prevede come tappe Bologna, Cesena, Città di Castello, Perugia, Terni, Rieti, Roma e Cassino. I centauri ternani dell’associazione no-profit collegheranno Perugia e Rieti, con l’ennesima iniziativa solidale di una lunga serie che vede i ‘caschi rossi’ di Terni in campo. L’associazione intanto ‘scalda i motori’ in vista del 4° moto-incontro nazionale #Insieme2024 che quest’anno si terrà in Umbria, a Tuoro sul Trasimeno (Perugia), dal 14 al 16 giugno. Un evento che unisce la passione per le due ruote alla scoperta di alcune delle zone più belle d’Italia – dal Trasimeno alla Val di Chiana, fino alla Val d’Orcia -, ma anche l’amicizia e ovviamente la solidarietà rappresentata dalle tante attività che Angeli in Moto mette in campo – anzi sulla strada – ogni anno.

