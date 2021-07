Grifo, Lisi e Murano: «Che fatica con Alvini»

Terminato il ritiro di Pieve Santo Stefano, il Perugia si prende due giorni di riposo prima di ricominciare a lavorare sui campi di Pian di Massiano. All’orizzonte (mentre è stato diramato il calendario di serie B 2021/2022)) la partita del turno preliminare di coppa Italia, che il Grifo giocherà contro il SudTirol domenica 8 agosto.

Si fatica sui campi

«Questo è uno dei ritiri più duri della mia carriera», dice Lisi dopo la partita vinta 6-0 contro l’Aquila Montevarchi. «Le gambe non vanno ancora come vogliamo – dice Murano – ma siamo a buon punto. In ritiro siamo stati bene, abbiamo lavorato bene con il preparatore e con il mister: faremo di tutto per accontentarlo. Ora ci prendiamo due giorni di pausa, poi torneremo a Perugia».

L’intervista di Lisi (video)

L’intervista di Murano (video)