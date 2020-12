Bimba di un anno e mezzo resta chiusa in auto: 115 in soccorso

Si è allontanata pochi minuti per andare a prendere l’altro figlio all’asilo ma, accidentalmente, l’auto – in moto – si è chiusa accidentalmente con la bimba di un anno e mezzo dentro. Il fatto è accaduto in un parcheggio della scuola dell’infanzia di Gualdo Tadino: la donna, presa dal panico, ha subito chiesto aiuto ai vigili del fuoco che, a stretto giro, hanno risolto la situazione. È proprio la piccola l’unica ad essere rimasta calma durante l’operazione del 115: a differenza della mamma, forse, si è divertita nel vedere le attenzioni concentrate su di lei.

