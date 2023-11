Gubbio: anziana trovata senza vita in casa

Tragica scoperta nel pomeriggio di lunedì a Padule, frazione di Gubbio. Una donna di circa 80 anni di età è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione, a seguito di un intervento di soccorso da parte del personale del 118 e dei vigili del fuoco del distaccamento eugubino. I sanitari del 118, entrati in casa con l’ausilio dei pompieri, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana, che sarebbe avvenuto per cause naturali. Sul posto, per gli accertamenti di rito, si sono portati i carabinieri della Compagnia di Gubbio.

Condividi questo articolo su