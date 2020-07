Ha perso il controllo del proprio veicolo all’altezza di via Porta Romana, al bivio per l’innesto sulla nuova variante ss219. L’incidente è avvenuto nella serata di lunedì – alle 22.30 circa – a Gubbio: l’uomo è finito sopra un’aiuola dopo aver abbattuto un palo della luce ed è rimasto lievemente ferito. È stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri.

